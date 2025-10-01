İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sabah mesaisine Mustafa Kemal Caddesi ve çevresindeki sokaklarda yapılan altyapı, asfalt ve peyzaj çalışmalarını inceleyerek başladı.İZMİR (İGFA) - Vatandaşlarla sohbet eden Eşki, çalışmalarda yaya kaldırımlarının genişletildiğini, refüj ve düzenlemelerle konforlu ulaşım hedeflendiğini söyledi. Çalışmaların Pınarbaşı başta olmak üzere birçok noktada sürdüğünü vurguladı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sabah mesaisine günün ilk ışıklarıyla Bornova’nın merkezinde başladı. İZSU’nun alt yapı çalışmalarını tamamladığı Mustafa Kemal Caddesi ile 2, 6, 8, 15 ve 75 sokaklarda yürütülen düzenleme, peyzaj ve asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Eşki, vatandaşlarla sohbet ederek bilgi verdi. İncelemelerde Başkan Eşki’ye ilgili bürokratlar da eşlik etti.

“KONFORLU ULAŞIM İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki şunları söyledi: “Güne Bornova'nın merkezinde başladık. Burada arkadaşlarımızın uzunca bir süredir yürüttüğü çalışmalar vardı. Altyapı çalışmalarının devamında 2, 6, 8, 15, 75 sokaklar ve Mustafa Kemal Caddesi’nde düzenlemeleri takip ediyoruz. Altyapı çalışmalarının ardından burada yoğun bir asfalt çalışmasına giriştik. Bunun yanı sıra Mustafa Kemal Caddesi'nde Cumhuriyet Meydanı’ndan aşağıya doğru bir peyzaj çalışması yürütüyoruz. Bornova ve İzmir genelde yaşlanmış kentler. O yüzden altyapıda beklenmedik sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Fakat bunları gece gündüz demeden çalışan ekibimiz sayesinde hızlıca atlattık. Bu çalışmaların devamında da peyzaj çalışmalarına giriştik. Özellikle Mustafa Kemal Caddesi'nde yaya kaldırımların genişletilmesi, yolun daha düzgün bir hizaya girmesi, orta refüjün yapılması ile ilgili yoğun bir çalışma var. Daha bu çalışmalar bitmedi. Aynı anda Pınarbaşı ve birçok yerde devam ediyor. Biz şimdi bunları sabah erkenden, daha trafik yoğunlaşmadan gezip, gerekli notları alıp yolumuza devam edeceğiz. Herkese rahat ve konforlu ulaşım için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

MERKEZDEN PINARBAŞI’NA KADAR YOĞUN ÇALIŞMA

Mustafa Kemal Caddesi’nde süren düzenleme ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra Bornova’nın farklı mahallelerinde de çalışmalar devam ediyor. Başkan Eşki, sabah erken saatlerde trafik yoğunlaşmadan yapılan incelemelerin süreceğini vurguladı.