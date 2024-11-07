Bornova Belediyesi, iş arayanlarla personel arayan firmaları buluşturmak amacıyla “Altın Bilezik Kariyer Sayfası”nı hizmete sundu.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde iş ve istihdam alanında teknolojiyi kullanarak vatandaşlara destek olmayı hedefleyen platform, iş arayan bireylerin kendilerine uygun işlere kolaylıkla ulaşmasını sağlarken, firmaların da nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, istihdam sorununu çözmek ve iş gücü piyasasında denge sağlamak adına böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

“Altın Bilezik Kariyer Sayfası, Bornova’da istihdamı artırmak ve vatandaşlarımızın iş bulma süreçlerini kolaylaştırmak adına önemli bir adım olduğunu kaydeden Başkan Eşki, "Beyaz ve mavi yaka pozisyonlarda firmalar ihtiyaç duydukları nitelikteki elemanlara ulaşabilecek. Aynı zamanda meslek edindirme kurslarıyla vatandaşlarımızın iş gücü kalitesini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Başkan Eşki, belediyenin sosyal sorumluluk çerçevesinde istihdama yönelik projelere önem verdiklerini vurguladı.

Platform üzerinden iş arayanlar, CV oluşturma ve CV yönetimi gibi işlemleri kolaylıkla yapabilecek.