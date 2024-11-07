Sevim Alan'a hapis şoku! Rakibini ifşa edince cezayı yedi
Güzellik merkezi sahipleri arasındaki gerginlikler bir türlü bitmiyor. Daha önce zehirli madde imalatı ve ticareti yapmaktan yargılanan Sevim Alan'a, şimdi de yeni bir dava açıldı. Alan, tartıştığı güzellik...Devamı için tıklayınız
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