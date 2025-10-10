İzmir'de Bornova Belediyesi, muhtarlara yönelik atık yönetimi, kompost yapımı ve karbon ayak izi konularında eğitimler düzenledi. Başkan Ömer Eşki, sürdürülebilir bir gelecek için yerelden başlayan dönüşümün önemini vurgulayarak, muhtarların sıfır atık hedeflerine ulaşmada kilit rol oynadığını ifade etti.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda, ilçede oluşan atıkların kaynağında ayrıştırılması, yeniden kullanımı ve azaltılması hedefiyle mahalle ölçeğinde farkındalık çalışmaları yürütüyor.

Bu kapsamda, muhtarların çevre bilincinin yaygınlaştırılmasındaki rolünü güçlendirmek amacıyla atık yönetimi, kompost yapımı ve karbon ayak izi ölçümü konularında eğitim ve atölye programları düzenlendi.

Belediyenin Atık Getirme Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimlerde muhtarlara; atık türleri, kaynakta ayrıştırma yöntemleri, geri dönüşüm süreçleri, bitkisel atık yağ yönetimi ve tehlikeli atıkların bertarafı konularında uygulamalı bilgiler verildi.

Ayrıca pazar yerlerinden ve budama faaliyetlerinden çıkan organik atıkların komposta dönüştürülmesi konusunda örnek uygulamalar paylaşıldı. Programın sonunda, katılımcılar “Atıktan Sanata” temalı atölye gezisine katılarak, geri dönüştürülebilir materyallerin döngüsel ekonomi içindeki yerini deneyimledi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çevre politikalarında toplumsal katılımın önemine dikkat çekerek, “İklim değişikliğiyle mücadele yalnızca büyük politikalarla değil, yerelde alınan küçük ama etkili adımlarla mümkündür. Mahalle muhtarlarımız bu dönüşümün en güçlü halkası. Bornova’da her bireyin doğaya duyarlı, atığını ayrıştıran ve sürdürülebilir yaşamı benimseyen bir kent kültürüne katkı sunmasını istiyoruz. İklim dostu Bornova’yı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.