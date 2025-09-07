İzmir Bornova Belediyesi, Cumhuriyet’in alt kısmındaki parkta kuruyan ağaçların yerine kokulu çiçeklere sahip sakura ve tarçın ağaçları dikti. İZMİR (İGFA) - Çalışmaları yerinde takip eden Başkan Ömer Eşki, ağaçların ilk suyunu vererek doğaya uyumlu ve estetik türlerle Bornovalılara daha yeşil yaşam alanları kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kent estetiğini artırmak ve daha sağlıklı bir yeşil alan düzeni oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bornova Cumhuriyet’in alt kısmında yer alan parkta, çeşitli nedenlerle kuruyan ağaçlar sökülerek yerlerine kokulu çiçeklere sahip, estetik görünümleriyle dikkat çeken sakura ve tarçın ağaçları dikildi.

Doğaya ve estetiğe katkı

Yapılan çalışmalarla birlikte hem parkların doğal dokusu güçlendirildi hem de Bornovalılar için daha renkli, daha kokulu ve daha keyifli yaşam alanları oluşturuldu.

Başkan Eşki ilk suyu verdi

Çalışmaları yerinde takip eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ağaçların ilk suyunu vererek doğaya katkının önemine dikkat çekti.

Başkan Eşki, “Kuruyan ağaçların yerine hem estetik açıdan güzel hem de çevreye uyumlu türleri dikiyoruz. Amacımız Bornovalılara daha yaşanabilir, daha yeşil ve nefes alacakları alanlar kazandırmak.” diye konuştu.