İzmir'de Bornova Belediyesi, okul bölgelerinde öğrencilerin güvenliğini artırmak amacıyla yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ömer Eşki, Bornova Anadolu Lisesi çevresindeki çalışmaları yerinde inceleyerek, öğrencilerin trafikten korunması için korkuluk ve güvenli yaya alanları oluşturduklarını belirtti.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü yol, kaldırım ve kavşak düzenleme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Özellikle okul bölgelerinde güvenli yaya geçişlerini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalara büyük önem veriliyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu kapsamda Bornova Anadolu Lisesi’nin arkasındaki Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mevlana Celalettin Rumi İmam Hatip Ortaokulu çevresinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmalar sırasında açıklama yapan Başkan Eşki, öğrenci güvenliğini önceleyen bir yaklaşım benimsediklerini belirterek, “Bornova Anadolu Lisesi’nin arkasındaki Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mevlana Celalettin Rumi İmam Hatip Ortaokulu’nun olduğu alandayız. Bu okullardan çıkan yüzlerce öğrenci bu istikamette incecik yaya kaldırımında yürümek zorunda kalıyorlardı. Yandaki boşluk alanı bugün arkadaşlarımız dolduracaklar ve etrafına korkuluk yapacaklar. Çocuklarımızı trafikten korumak ve onları güven altına almak için okul yönetiminin böyle bir talebi olmuştu. Bunu yerine getiriyoruz. Çok kısa bir süre içinde hem bu alanın güvenliği sağlanmış olacak hem de yakında hayata geçecek yeni uygulama ile bu alanın karşısındaki bölge, ileride yapacağımız kavşağa bağlanarak trafiği kesintisiz hale getireceğiz" diye konuştu.

Bornova Belediyesi, yeni yapılacak kavşak düzenlemesiyle birlikte bölgedeki trafik akışını kesintisiz hale getirmeyi planlıyor. Çalışmalar tamamlandığında hem öğrencilerin hem de bölge sakinlerinin güvenliği önemli ölçüde artırılacak.