İzmir Bornova Belediyesi, halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla ilçedeki fırınlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Çamdibi’nde başlayan denetimlerin ikinci aşamasında Atatürk, İnönü ve Evka 4 Mahallelerindeki 23 fırın, üretim koşulları, ruhsat durumu ve gramaj açısından kontrol edildi. Sabah saat 04.00’te başlayan ve dört saat süren denetimlere Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de bizzat katıldı.İZMİR (İGFA) - Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere uyarılar yapılarak cezai işlem uygulandı. Hijyen kurallarına aykırı koşullarda üretim yapan işletmeler, Bornova Belediyesi tarafından Tarım İlçe Müdürlüğü’ne bildirildi. Ayrıca ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen bir işletme mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Başkan Ömer Eşki, denetimlerde sırasında yaptığı açıklamada, “Halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması temel önceliğimizdir. Bu kapsamda fırınlar başta olmak üzere gıda üretimi yapan tüm işletmeleri düzenli olarak denetlemeye devam edeceğiz. Yaptığımız bu denetimler, Bornovalı hemşehrilerimizin hak ettiği güvenilir hizmeti almasını sağlamak içindir. İşletmelerin kurallara uymasını bekliyoruz; aksi durumda gerekli yaptırımları uygulamaktan çekinmeyeceğiz” dedi.

DENETİMLER TÜM İLÇEDE SÜRECEK

Bornova genelinde benzer denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgulayan Başkan Eşki, “Vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve güvenilir bir gıda zinciri oluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Amacımız hem işletmelerin hem de vatandaşlarımızın bilinçlenmesini sağlamak. Daha hijyenik ve güvenli bir Bornova için bu tür denetimler sürecek” ifadelerini kullandı.