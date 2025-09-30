İzmir Bornova Belediyesi’nin geleneksel Aşıklar Bayramı, bu yıl Halk Ozanı Murat Çobanoğlu anısına Ümit Mahallesi’nde gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Birbirinden değerli aşıkların sazları ve türküleriyle renk kattığı gecede, özellikle atışmalar izleyicilerden büyük alkış aldı. Başkan Ömer Eşki, aşık kültürünün Anadolu’nun hafızası olduğunu vurgulayarak, Bornova’da bu mirası yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Bornova Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Aşıklar Bayramı, bu yıl Halk Ozanı Aşık Murat Çobanoğlu anısına gerçekleştirildi. Ümit Mahallesi’ndeki etkinliğe Bornovalılar yoğun ilgi gösterdi.

SAZLAR ÇALDI, TÜRKÜLER SÖYLENDİ

Türk halk edebiyatının en köklü geleneklerinden biri olan aşık kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen programda birbirinden değerli saz aşıkları sahne aldı. Aşık Ali Turgut Yılmaz, Aşık Kenan İnkayalı, Ali Rıza Ezgi, Aşık Ali Nevruz Çiçek, Aşık Ender Bal, Aşık Adem Demir, Aşık Mesut Baykut, Aşık Köksal Topçu, Aşık Güngör Kaptan, Aşık İskender Yıldırım ve Aşık Savaş Mercan, sazlarıyla ve türküleriyle izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Gecenin en keyifli anlarını ise aşıkların atışmaları oluşturdu. Esprili ve ustalık dolu sözlerle yapılan karşılıklı atışmalar, izleyicilerden büyük alkış aldı.

BAŞKAN EŞKİ: “KÜLTÜREL MİRASIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Aşıklar Bayramı’nın kültürel mirasın yaşatılması açısından önemli bir gelenek olduğunu vurguladı:

“Aşıklarımız Anadolu’nun sesi, hafızası ve gönül köprüsüdür. Bizler de Bornova’da bu kültürü yaşatmayı görev biliyoruz. Hemşehrilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşen bu güzel buluşma, halk ozanlarımızın birleştirici gücünü bir kez daha gösterdi.”

MUHTAR ALTIN’DAN TEŞEKKÜR

Ümit Mahallesi Muhtarı Cemal Altın, etkinliğe katılan aşıklar, vatandaşlar ve Bornova Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Böyle anlamlı bir etkinliği mahallemizde görmek bizler için gurur verici” dedi.