İzmir Bornova Belediyesi, Yeşilova Mahallesi’nde 11 dönümlük alanda yapımını sürdürdüğü Bisiklet Performans Parkı’nda sona yaklaştı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi’nde staj yapan üniversite öğrencileri, parkın kalbi olan Pump Track Parkuru’nu gezdi. Enerjik atmosferi ve keyifli parkurlarıyla büyük beğeni toplayan parkta yapılan deneme sürüşü gençlerden tam not aldı.

Bisiklet, kaykay ve scooter tutkunlarının gözdesi olacak parkta deneme amaçlı yapılan gösteri de büyük ilgi gördü. Parkuru deneyimleyen gençler, “Adrenalin dolu, çok keyifli ve güvenli” diyerek heyecanlarını paylaştı.

Başkan Eşki: “Gençler için yepyeni bir nefes alanı”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Bornova’yı gençlerle birlikte tasarlıyor, onların enerjisini kente yansıtıyoruz. Bisiklet Performans Parkı, sadece adrenalin tutkunlarının değil, sağlıklı yaşamı tercih eden herkesin buluşma noktası olacak. Gençlerimizin beğenisi bizim için en büyük motivasyon” dedi.

11 dönümlük adrenalin merkezi

Yeşilova Mahallesi 4088 Sokak’ta yükselen proje, 11 dönümlük geniş alanda modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Abide-i Hürriyet Meydanı ve KKTC Parkı gibi tematik alanların ardından hayata geçirilen parkta, pump track parkurları, güvenli sürüş alanları ve spor odaklı peyzaj düzenlemeleri yer alıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından sadece çevre düzenlemesi yapılacak.

Pump Track Nedir?

Pump track, özel olarak tasarlanmış tümsekler, virajlar ve rampalardan oluşan döngüsel bir parkurdur. Bisiklet, kaykay ve scooter gibi araçlarla kullanılabilen bu parkurlar, kullanıcıların pedallamadan vücut hareketleriyle “pompalayarak” hız kazandığı bir sistemle çalışır. Eğlenceli olmasının yanı sıra denge, koordinasyon ve fiziksel gelişimi destekleyen yapısıyla özellikle gençler arasında hızla yaygınlaşıyor.