Bornova ve İzmir’in kurtuluşunun 103. yılı, 9 Eylül Şehitliği’nde düzenlenen törenle başladı. Bornova protokolü ve vatandaşların katıldığı programda, “Zaferin Yolunda” Bisiklet Turu’nu tamamlayan sporcular şehitliklerden topladıkları toprakları Başkan Ömer Eşki’ye teslim etti.İZMİR (İGFA) - Bornova ve İzmir’in kurtuluşunun 103. yıldönümü kutlamaları, Ege Üniversitesi Hastanesi Kavşağı’ndaki 9 Eylül Şehitliği’nde gerçekleştirildi. Bornova protokolü, gaziler ve vatandaşların katılımıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bornova Kaymakamlığı Vekili Musa Sarı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tarık Demirci ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şehitliğe çelenk sundu.

“ZAFERİN YOLUNDA” BİSİKLETÇİLERİ BORNOVA’DA

Bornova Belediyesi’nin İzmir’in kurtuluşunun 103. yılı anısına bu yıl 10. kez düzenlediği “Bir Milletin İzinde, Zaferin Yolunda” Bisiklet Turu’nu tamamlayan bisikletçiler de 9 Eylül Şehitliği’nde hazır bulundu. Bisiklet turunun koordinatörü Osman Kutlu’nun 88 yaşındaki annesi Huriye Kutlu, 26 Ağustos’ta Afyon Kocatepe’den başlayan tur boyunca şehitliklerden alınan toprakları Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’ye teslim ederken duygusal anlar yaşandı. Başkan Eşki, günün anısına bisikletçilere madalya taktı.

Kutlamalar, CHP Bornova İlçe Örgütü’nün Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği çelenk sunma programıyla devam etti. Burada konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Bugün 9 Eylül. İzmir’in doğum günü. Mustafa Kemal ve kurtuluş azmiyle mücadele eden Anadolu evlatlarıyla İzmir’in tekrardan buluştuğu, bakıştığı o gün. Tarihi Türk milletinin asla bağımsızlığından ödün vermeyeceğinin, bu topraklar üzerinde sonsuza kadar bağımsız bir şekilde yaşayacağının, ayyıldızlı bayrağın altında iradesinin sonsuza dek sürdüreceğinin beyan edildiği gün. Dün elim bir terör saldırısı ile karşı karşıya kaldık. Normalde bu günleri bütün varlığımızla ve coşkumuzla kutlardık ama birazdan şehitlerimizin cenazesi ile ilgili törenlere katılacağız.” diye konuştu.