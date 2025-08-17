İzmir Körfezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden İZDENİZ AŞ’nin organizasyonuyla Tarihi Bergama Vapuru’nda düzenlenen Caz Gecesi etkinliğine sahne oldu. İzmirliler Körfez’in eşsiz manzarası ve Nükhet Yalçın Jazz Quartet’in müziği eşliğinde keyifli bir akşam geçirdi.İZMİR (İGFA) - Tarihi Bergama Vapuru, bu kez çok renkli ve coşkulu bir konsere ev sahipliği yaptı. Yerli ve yabancı çok sayıda sanatseverin katıldığı Caz Gecesi etkinliğinde Nükhet Yalçın Jazz Quartet’in melodileri yankılandı.

Konser sırasında İzmir Körfezi turu yapan tarihi vapur, dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Bazı sanatseverler, cazın ritmine kapılarak sahnede dans etti. Nükhet Yalçın, müzikseverlere caz ve Latin müziğin klasiklerinden Türk Hafif Müziği’nin unutulmaz eserlerine, rock ve blues çeşitlemelerinin farklı yorumlarına kadar geniş yelpazede şarkılar seslendirdi. Nükhet Yalçın Jazz Quartet’e piyanoda Mehmet Ariç, basta Uğur Yalçın ve virtüöz trompet sanatçısı Uğur Sayınbatur eşlik etti.

BİLETLER KISA SÜREDE TÜKENDİ

Sanatseverler, konser biletlerini kısa sürede tüketti. Organizasyon süresince gemi içinde büfe hizmeti de yer aldı. Şehit Yakınları ve Gazi Kartı sahipleri, Engelli İzmirim Kart sahibi engelli yurttaşlar ve Refakatçi İzmirim Kartı bulunan bir refakatçisi de Caz Gecesi’ne rezervasyon yaptırmak şartıyla ücretsiz katılabildi.