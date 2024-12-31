İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve kentin kültür sanat gündemini tutan İzmir Art, yaklaşık 3 bin 500 öğrenci ve öğretmenin oy kullandığı “İzmir’in Enleri” yarışmasında “Yılın En Faydalı İçerik Üreticisi” kategorisinde ödüle layık görüldü.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Art, İzmir Sınav Eğitim Kurumları’nın düzenlediği ve 3 bin 500 öğrenci ve öğretmenin oy kullandığı “İzmir’in Enleri” yarışmasında ödül aldı. İzmir Art, 14 dalda gerçekleştirilen oylamada oy kullananların yüzde 60’ının oyunu alarak “Yılın En Faydalı İçerik Üreticisi” seçildi. İzmir’de 2024’ün en beğenilenlerini ortaya koyan ödüller, Karşıyaka Sınav Koleji’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği, İzmir’in kültür ve sanatını bilinir ve görünür kılan, kentteki tüm etkinlikleri bir platformda duyuran ve kültür sanat gündemini tutan İzmir Art adına ödülü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ve İzmir Art Koordinatörü Tuğçe Demiröz aldı.

“Şehrimizi kültür ve sanatla renklendirmeye devam edeceğiz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, “Öğrencilerin ve gençlerin arasında olmak ve onların layık gördüğü bir ödülü almak bizi çok mutlu ediyor. İzmir Art ile şehrimizi kültür ve sanatla renklendirmeye devam edeceğiz” dedi.

“İzmir, gelişimini sizlere borçlu”

İzmir Sınav Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi İlker Sümer de “Türkiye’nin en çağdaş kentlerinin başında gelen İzmir, gelişimini sanata, kültüre, ekonomiye katkı sunan sizler gibi öncü isimlere borçlu. Şehrimiz ve ülkemiz adına fark ve farkındalık yaratan sizlere içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.