İzmir Aliağa Belediyesi, eğitime ve kültüre verdiği önemi bir kez daha ortaya koyarak kente modern bir kütüphane kazandırdı. Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi içerisinde yer alan Aziz Sancar Kütüphanesi vatandaşların hizmetine açıldı.İZMİR (İGFA) - Türk bilim insanı ve Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’ın isminin verildiği kütüphanede farklı türlerden yaklaşık 3 bin kitap yer alıyor. 180 metrekarelik alanda aynı anda 70 kişiye hizmet verebilen kütüphane, modern yapısı ve Kitap Kafe özelliği ile de Aliağa’da bir ilk olma özelliği taşıyor. Sabah 09.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında açık olacak kütüphanede öğrencilere ücretsiz kahve ikramı da yapılacak.

İzmir Aliağa’ya uzun yıllar hizmet verecek olan kütüphanenin açılışını Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti yöneticileri, STK temsilcileri ile hep birlikte gerçekleştirdi. Aliağa Belediyesi, Aziz Sancar’ın adını taşıyan kütüphane ile hem kente modern bir eğitim merkezi kazandırdı hem de genç nesillere ilham kaynağı olacak bir eseri hayata geçirdi.

Kütüphane açılışında konuşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar: “Kütüphanemizi kafe-kütüphane konseptiyle hazırladık. Burada çocuklarımız ve gençlerimiz, derslerini çalışırken aynı zamanda ücretsiz kahve ikramından da faydalanabilecek. Belediye meclisimizin kararıyla kütüphanemize, ülkemizin yetiştirdiği Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar’ın ismini verdik. Diliyorum ki kütüphanemiz, Aziz Sancar gibi değerli bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlar”

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ise konuşmasında, “Kütüphanenin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimizin bu kütüphaneden en iyi şekilde faydalanacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.