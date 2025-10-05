İzmir, ekim ayında iki önemli edebiyat etkinliğine ev sahipliği yapacak. İZKİTAP – 6. İzmir Kitap Fuarı ve 9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, İzmir’de edebiyat dolu günler yaşatacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle 17-26 Ekim tarihleri arasında Kültürpark’ta düzenlenecek İZKİTAP, okurları, şairleri, yazarları, yayınevlerini ve sahafları bir araya getirerek her yaş grubundan kitapseveri ağırlayacak.

ONUR KONUKLARI MEHMET EROĞLU VE FABİEN TOULMÉ

Fuarın onur konuğu çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden Mehmet Eroğlu olacak. Televizyon ve sinema için senaryolar da yazan Eroğlu, fuar boyunca söyleşi ve imza etkinliklerinde okurlarla buluşacak. Fuarın uluslararası onur konuğu ise Fransız çizgi roman sanatçısı Fabien Toulmé olacak.

YAZARLAR VE SANATÇILAR OKURLARLA BULUŞACAK

İZKİTAP, Kültürpark’ın doğayla iç içe alanında kurulacak stantlarla ziyaretçilere yeni çıkan eserleri keşfetme ve yazarlarla buluşma fırsatı sunacak. Girişin ücretsiz olduğu fuar, her kesimden kitapsever için edebiyatı erişilebilir kılacak. Fuar boyunca Akın Erdoğan, Ahmet Ümit, Anooshirvan Miandji, Ayşe Kulin, Buket Uzuner, Cemil Koçak, Demir Demirkan, Deniz Alev, Dilge Güney, Erkan Serçe, Hidayet Karakuş, Mahir Ünsal Eriş, Mavisel Yener, Melis Alphan, Nevzat Süer Sezgin, Şener Üşümezsoy, Töre Sivrioğlu, Umut Sarıkaya, Yılmaz Aslantürk ve Zeynep Çolakoğlu gibi isimler söyleşi ve imza etkinliklerinde okurlarla bir araya gelecek.

ÇOCUKLARA VE GENÇLERE ÖZEL ETKİNLİKLER

Fuar, çocuklar ve gençler için de özel etkinlikler sunacak. Çocuk kitapları atölyeleri, masal dinletileri, yaratıcı yazarlık çalışmaları ve gençlere yönelik paneller düzenlenecek. Ayrıca anime ve manga için ayrılan özel bölümde söyleşiler, atölyeler ve yazar-çizer buluşmaları yapılacak. Fuarla ilgili katılımcı yayınevleri, etkinlik, söyleşi, imza günü takvimi, ulaşım ve daha fazla bilgiye, kitapizmir.com adresinden ulaşılabilir.

İZMİR ULUSLARARASI EDEBİYAT FESTİVALİ 9. YILINDA

Fuarla eş zamanlı olarak aynı gün açılışı yapılacak 9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, 17-19 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Festival, “Edebiyat Yolculuktur” temasıyla Türkiye ve dünyanın önemli şair ve yazarlarını İzmir’de bir araya getirecek. Festivalin direktörlüğünü şair Haydar Ergülen üstlenirken onur konuğu ise çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, editör ve senarist Ayfer Tunç olacak.

ONUR KONUĞU İLE SÖYLEŞİ VE YARIŞMANIN ÖDÜL TÖRENİ YAPILACAK

Festivalin açılış gününde, lise öğrencileri için düzenlenen “Yolculuk” temalı şiir, öykü ve deneme yarışmasının ödül töreni Kültürpark İzmir Sanat Merkezi önünde gerçekleştirilecek. Tören sonrası Ayfer Tunç, özel bir söyleşi ile okurları ile buluşacak. Üç gün boyunca paneller, söyleşiler, şiir dinletileri, atölyeler, belgesel gösterimleri, stand-up gösterileri ve müzik dinletileri düzenlenecek.

İZMİR’İN FARKLI İLÇELERİNDE EDEBİYAT BULUŞMALARI

Etkinlikler, Kültürpark ile sınırlı kalmayacak. Urla Belediyesi Kent Tarihi ve Arşivi Salonu, Güzelbahçe Belediyesi Kültür Merkezi ve Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi gibi kent genelindeki mekanlarda paneller, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek. Böylece festival, İzmir’in farklı noktalarında edebiyatın izlerini sürme fırsatı sunacak.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ İSİMLER FESTİVALDE

Festival kapsamında Türkiye’den Murat Gülsoy, Tuna Kiremitçi, Asuman Susam, Duygu Kankaytsın, Gülce Başer, Erkut Tokman, Tozan Alkan, Ahmet B. Tamu, Yusuf Alper, Halil İbrahim Özbay, Enver Topaloğlu, Rona Aslan ve Yunus Koray gibi isimler yer alacak.

Yabancı konuklar arasında Fransa’dan Eric Sorner ve Carole Mesrobian, Bulgaristan’dan Anton Baev ve Zornitsa Garkova, Almanya’dan Leyla Bektaş, Yunanistan’dan Dinos Soitis ve Xrisa Spyropoulou, Mısır’dan Ahmad Zakaria, Tunus’tan Muhammed Gassara ve İtalya’dan Alex Ezra Fornari bulunuyor. Akademisyenler Prof. Dr. Ersin Döğer, Prof. Dr. Semih Çelenk, Prof. Dr. Yusuf Alper ve Doç. Dr. Esma Tuğçe Özmen ile ünlü oyuncu ve yazar Cengiz Bozkurt da söyleşilerle katılımcılarla buluşacak.

“ŞAİR YÜRÜYÜŞÜ” İLE 10. YILA ÖZEL KİTAP HAZIRLANACAK

Festival, bugünün edebiyatını sergilemenin yanı sıra geleceğe de izler bırakacak. Konuk şairlerin kente dair festival özelinde gözlem yapacakları “Şair Yürüyüşü” etkinliği sonunda, yerli ve yabancı katılımcıların kaleme alacağı eserler, festivalin 10. yılı olan 2026’da edebiyat tarihinde kalıcı bir iz bırakacak “İzmir Şiirleri” adıyla kitaplaştırılacak. Festivalle ilgili detaylı bilgi ve programa, izmir.art ve kultursanat.izmir.bel.tr adreslerinden ulaşılabilir.