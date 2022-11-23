Akkoyunlu : Küresel çete unutma sen öldükçe yok olursun,biz her şehit verdikçe yükseliriz.Bizim hayatımız ölünce bitmiyor,bizim hayatımız ölünce başlıyor dedi.

Bizi açlıkla,Ölümle tehdit edebileceğini,bizi esir yapacağınızı mı zannediyorsunuz,bize Türk derler,bakın biz burada İstiklal caddesindeyiz,Millet burada.

İstiklal caddesindeki eylemi PKK,PYD yaptı desem eksik olur,onlarla bir alakası yok desem yalan olur,bu eylemi terör örgütü namına yaptılar.

Bu eylemi organize eden planlayan ve gerçekleştiren,Küresel cani Çıfıt çetedir.

Akkoyunlu Beyoğlu,Taksim İstiklal caddesindeki yürüyüşünde ilgi çekti ve terör saldırısının kimler tarafından gerçekleştirildiğini anlattı.