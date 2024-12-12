İş hayatında kadınlara eşit haklar ve fırsatlar sunan kurumlar, Sürdürülebilirlik Akademisi ve İngiliz denetim şirketi Intertek işbirliği ile yapılan bağımsız bir denetim sonrası bu yaklaşımlarını belgelendirerek iş dünyasındaki dönüşümün öncülerinden olup İş’te Eşit Kadın Sertifikası almaya hak kazanıyorlar.İSTANBUL (İGFA) - İş’te Eşit Kadın Sertifikası alan kurumlar 2015’te Birleşmiş Milletler’e üye tüm ülkeler tarafından kabul edilen “17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacını” gerçekleştirme yolundaki sürece de katkı sağlıyorlar. Fırsat eşitliğine yönelik taahhüt ve söylemlerini eyleme geçirmiş olan kurumlar Yönetim Sistemi, İşe Alım ve Çalıştırma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedarik Zinciri ve Sosyal Etki ana başlıkları altındaki kriterlere göre denetleniyorlar.

Kurum itibarı, çalışan bağlılığı, sürdürülebilir yönetim sistemi oluşturma gibi pek çok alanda kurumlara katkısı olan İş’te Eşit Kadın Sertifikası aynı zamanda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için yapılan çalışmaların önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bu kapsamda Intertek tarafından yapılan denetim sonrası İş’te Eşit Kadın Sertifikası almaya hak kazanan Yorglass, sektöründe bu belgeyi alan ilk şirket oldu.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda öncü bir duruş sergilediklerini söyleyen Yorglass İnsan Kaynakları Direktörü Ayşe Doğruöz, Yorglass olarak endüstriyel cam işleme ve düz cam ticareti alanlarındaki 50 yıllık köklü birikimimiz, uzmanlığımız, nitelikli iş gücümüz, teknolojik alt yapımız ve yaptığımız büyük yatırımlarla sektörümüzde öne çıktıklarını söyledi. Üretici bir firma olarak sadece ürün ve hizmetlere kanalize olmuyor, sürdürülebilirlik çalışmalarımız çerçevesinde toplumsal ve çevresel konuları da odağımızda tuttuklarını ifade eden Doğruöz, "Bunun en özel örneklerinden biri de kadın çalışan oranımızı artırmaya yönelik uygulamalarımız” dedi.

Her çalışanın potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmesi için destekleyici bir iş ortamı sağlamaya çalıştıklarını belirten Doğruöz “Özellikle sektörde kadın istihdamını destekleyen çalışmaları sürdürüyor, her çalışanın iş yaşamında başarılı olması ve potansiyelini gerçekleştirmesi için gerekli destek üzerine çalışıyoruz. Seçme ve yerleştirme süreçlerimizde cinsiyetsiz işe alım vizyonunu benimsiyoruz. Bu doğrultuda, iş gücünde ve eğitimde cinsiyet temelli eşitsizliklerin düzeltilmesi için sorumluluk alarak Yorfuture staj programı kapsamında kadın genç yeteneklere FORHER ile fırsat sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.