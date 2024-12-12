Ege İhracatçı Birlikleri, ihracatçı firmaları yeşil mutabakata hazırlayacak.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri, il il gezerek, Ticaret Bakanlığı’nın Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat mevzuatına uyum sağlamaya yönelik hayata geçirdiği “Responsible Destek Programı”nı anlatacak. “Ege İhracatçı Birlikleri İş Dünyası Buluşmaları” adı verilen seri toplantıların ilki 17 Aralık Salı günü Balıkesir Sanayi Odası-Rona Yırcalı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Ege İhracatçı Birlikleri, faaliyet illerine göre 2024 yılının 11 aylık diliminde Türkiye’ye 2 milyar 235 milyon dolarlık döviz kazandıran Balıkesir’in devlet yardımlarından azami yararlanarak 2025 yılında ihracatını 3 milyar dolara taşımasını hedefliyor.

ESKİNAZİ: “TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK GÜCÜ İHRACAT”

Türkiye’nin en büyük gücünün üretim ve ihracat olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk ekonomisinin 2024 yılının ilk üç çeyreğinde yüzde 3,2 büyüdüğünü ihracatın bu büyümeye yüzde 2,2’lik katkı sağladığını vurguladı. Ege İhracatçı Birlikleri olarak 1939 yılından bu yana Türkiye’nin ihracatının gelişmesi için çalıştıklarını anlatan Eskinazi “85 yıllık bilgi birikimimizle bugün sayıları 8 bini aşan üyemiz ihracatçı firmalarla güçlü bağlar kurmak için “Ege İhracatçı Birlikleri İş Dünyası Buluşmaları”nı periyodik olarak düzenliyoruz. Ticaret Bakanlığımızın Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat mevzuatına uyum sağlamaya yönelik hayata geçirdiği “Responsible Destek Programı, diğer devlet yardımları, Ege İhracatçı Birlikleri’nin ihracatçılarımız için yaptığı faaliyetler uzman isimlerce katılımcılara aktarılacak” dedi.

Bu arada “Ege İhracatçı Birlikleri İş Dünyası Buluşmaları” kapsamında Balıkesir’de 20 yıl üzeri aktif ihracat yapan ihracatçı firmalar için ödül töreni de düzenlenecek. Buluşmalar, ilerleyen süreçte Ege Bölgesi’nin diğer illerinde de gerçekleştirilecek.