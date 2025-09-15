İstanbul'da Maltepe Belediyesi’nce Altıntepe, İdealtepe, Zümrütevler, Başıbüyük Mahalleleri’nin ardından semt pazarlarına yapılan ücretsiz ulaşım servisinin beşinci durağı Gülensu Mahallesi oldu.İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen’in ilçe sakinleriyle bir araya geldiği mahalle toplantılarında iletilen talepler arasında semt pazarlarına ulaşımda yaşanan sorunlarda yer aldı.

“Yol Arkadaşım Maltepe” isimli hizmetin beşinci mahallesi Gülensu Mahallesi oldu.

17 Eylül Çarşamba günü başlayacak hizmetle Gülensu Mahallesi’ndeki 14 duraktan semt pazarına ücretsiz ve güvenli ulaşım hizmeti sunulacak. Uygulamayla Gülensu Mahallesi’nde çarşamba günleri kurulacak semt pazarına 11.00- 15.00 saatleri arasında, saat başı yolcu taşımacılığı yapılacak.

SEFERLERİN ULAŞIM DURAKLARI ŞÖYLE:

Emek Caddesi Mahir Ulaş Parkı, Emek Caddesi Ekomarket önü, Emek Caddesi Gözde Market, Emek Caddesi Güldeste Sokak (Nish Adalar girişi), Emek Caddesi Üçler Caddesi girişi, Emek Caddesi Tepe Market önü, Emek Caddesi Yazar Sokak girişi, Alaz Sokak girişi (Son durak), Son Durak Gülensu, Mesut Caddesi No: 107, Mesut Caddesi İmranlı İETT durağı, Mesut Caddesi Yıldırım Gıda, Mesut Caddesi Gülensu İlkokulu durağı, Gülensu Heykel (Son durak)