Miniatürk, ekim ayında çocukları eğlendirecek ve eğitecek etkinliklerle dolu bir program sunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin organizasyonuyla çocuklar, hafta sonları ücretsiz olarak çeşitli yaratıcı atölyelere katılabilecek.İSTANBUL (İGFA) - Miniatürk, ekim ayı boyunca her hafta sonu düzenlenecek atölyeler, gösteriler ve konserler, küçük ziyaretçilere hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşatacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’ye bağlı Miniatürk, hafta sonları çocuklara eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunan Miniakulüp etkinliklerine kapılarını açtı.

Miniakulüp kapsamında çocuklar; teraryumdan kolaj atölyesine, maske yapımından kukla tasarımına kadar pek çok yaratıcı çalışmaya katılabilecek. Kültürel mirasın izlerini taşıyan özel atölyelerde minikler, İstanbul’un Kurtuluşu’nu kendi çizimleriyle keşfederken; robot tasarımı, mikroskop deneyleri ve planetaryum çadırı gibi bilim temalı etkinliklerle de bilim dünyasına keyifli bir yolculuk yapacak.

Etkinlikler ücretsiz olup, katılım için müze bileti ve Radar Türkiye uygulaması üzerinden kayıt gerekiyor.