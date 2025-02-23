İstanbul Şile’de 2021 yılında sporda başlayan değişimleri aktaran İlçe Gençlik Spor Müdürü Bedrettin Naim Arslan, Şile’deki çalışmaları ve yeni gelişmeleri değerlendirdi.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Şile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bedrettin Naim Arslan, 2021 yılı Nisan ayı başında görevlendirildiği müdürlükte geçen sürede yaşananları detaylı olarak anlattı.

O yıllarda 3. Lig'de mücadele eden futbol kulübü Şile Yıldız Spor'un varlığına dikakti çeken Müdür Arslan, "Buna karşılık jeneratörü olmayan, sadece protokol de 4 adet kırmızı koltuk, diğerleri plastik normal koltuklar. Yakışıyor muydu? Hayır. Gebze stadından sökülen koltukları taşıdık buraya. En azından koltukları 25’ e yükselttik. O günkü şartlarda çok iyi tabi bu gelişmeler. Sadece oynanan maçlarda değil, milli bayram törenlerinde de o günkü şartlarda yüz akımız oldu. Gelişen sporumuzda mevcut stadyumumuz yeterli değildir. Bu yönde bazı mahallelerimizde halı saha yapımı ile ilgili olarak çalışmaları bizzat yönetiyoruz. Yazışmalarını takip ediyoruz" dedi.

Mevcut stadımız bir çok maça sahiplik ettiğini ifade eden Müdür Arslan, "İki olan soyunma odasını dörde çıkarmak için kollarımızı sıvadık. Nisan ayı gibi bunu da tamamlayacağız. Stadımızda ve kapalı spor salonumuzda yeterli ilk yardım dolaplarını, ekipmanlarını edindik. Stadyum ara holünde yapılan eş güdüm toplantılarını artık daha konforlu bir ortamda kapalı spor salonumuzda yapmaya başladık. Bu spora verdiğimiz değerin en bariz örneğidir. Mutluluk herkesin yüzüne yansıdı. Devam edeceğiz hep birlikte" diye konuştu.

"Mutlak başarı için, işini severek yapan kulüp yönetici ve antrenörleri, branşlar ile ilgili yeteri kadar malzeme desteği, kurumsal önderlik ile iyi bir sporcu rezervine ihtiyaç vardır" diyen Müdür Arslan şunları kaydetti:

“Bilindiği üzere ilçemizde sadece futbol branşı göz önünde idi. Bunda bir üçüncü lig takımına sahip oluşumuzun önemi payı büyüktü. Ferdi olarak Masa Tenisi uğraşan antrenör vardı. Kurumsal destek görmediği açıktı. Şile Yıldız Spor Kulübü dışındaki kulüplerimiz tabeladan ibaretti. Bu konudaki güveni zamanında tesis ettik. Kaliteli yöneticiler ile kulüpler kıyasıya bir çalışma ortamına girdi. Futbol dışında masa tenisi, satranç, yüzme gibi kursları kulüplere branş olarak dağıttık. Belki onlarla ifade edilen sporcu sayısı ve lisanlsar binlerle ifade edilmeye başladı. İlimizin en güzel satranç turnuvalarını gerçekleştirdik. Kupa ve madalya dışında yine El Ele Yarınlara vakfı iş birliği ile çeşitli para ve eşya ödülleri ile en kapsamlı ödül törenleri gerçekleştirdik. Okullarımızın çoğunda masa tenisi yoktu. Yine El ele Yarınlara birlikle yürüyelim dedik, aynı kuruluş ile masa tenislerini bizzat imal ettik dağıttık. Bazı okullarımıza satranç takımları yanı sıra bahçe satranç takımlarını verdik. Okullarımız spor ve etkinlik yapmaya başladı. Hatta bazı konularda yetişemez olduk. Tek antrenörümüz vardı. EYS üzerinden eğitmenlerimiz ile okullarımıza spor dalı eğitimlerini bizzat yerlerinde verdik vermeye de devam ediyoruz" .

ŞİLE SPOR AKADEMİSİNDEN SONRA SPORTİF ŞİLE

Şile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bedrettin Naim Arslan; Sportif Şile, asli görevimiz olan sporun branş dallarında çocuklarımıza ücretsiz eğitim verdikleri bir organizasyon olduğunu söyledi.

Önceki yıllarda İlçe Belediyesi, Kaymakamlık, Halk Eğitim, İlçe Milli Eğitim ve bizler ortaklaşa bir protokol imzaladıklarını ve çocuklara ücretsiz spor eğitimleri verdiğini belirten Arslan, "Ancak zaman içerisinde o protokol artık geçerliliğini yitirdi ve bizler kolları yeniden sıvadık ve İlçe Müdürlüğümüz tarafından oluşturulmuş, eğitmenleri EYS sisteminden karşılanan, kadrolu bir antrenörümüz kontrolünde hizmet veren bir organizasyon. 2023-2024 döneminden sonra oluşturuldu. Bugün ana branşlarda eğitim verirken, yeni alınacak eğitmenlerimiz ile bu branşlara ekstrem spor branşlarını da katacağız. Flagfootbal, rafting ve sayokan sporu. Şuanda çalışmalarımız tamamlandı, bir iki haftalık süreçte bu branşlar ile de aziz Şile halkına ve çocuklarımıza hizmet edebilmenin zevkini tadacağız. Velilerimiz yakından biliyor. Sporcularımızın tişörtleri tarafımızdan verilmektedir. Daha kurumsal görünmek, sporun aynı zamanda bir disiplin ve ahlak yapısı olduğunu göstermek için. Sağ olsunlar iş insanlarımızın bu konuda da destekleri büyüktür" dedi.

Müdür Arslan, kendine özgü gün ve saatlerde futbol ve çeşitli branşlarda hizmet veren dört güzide kulübü Şile Yıldız Spor Kulübü, Şile Spor Kulübü, Şile Deniz Spor Kulübü ve Ağva Spor Kulübü'ne antrenman konusunda desteklerinin tam olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bedrettin Naim Arslan, Şile'nin küçük bir ilçe olduğunu, kamusal imkanlarının kısıtlı olduğuna dikkati çekerek, "Belediyemiz her ne kadar destek olmaya çalışsa da ilçemizde devam eden programlar, cenazeler vb. durumlar takımlarımızın özellikle ilçemiz dışında ki statlarda oynanan maçlara intikalini zorlaştırmaktadır. Önümüzde ki günler de imkansız hale gelecektir. Biz bu sorunu gördük. İşte bu noktada da çalışmamız olacak. Belediyemizin imkanları dışında bizim de ilçe Müdürlüğü olarak hazırlığımız olacak. En azından 23 kişilik bir midibüs temini için çalışmalara başladık. Bunu başardığımızda Belediyemiz ile omuz omuza bu sorunun üstesinden geleceğiz. Bu süreçte fazla uzun sürmeyecektir. Bu sadece futbol için değil. Rafting takımımız var ulusal yarışlara katılan, Flag takımımız var il il yarışlara giden. İnşallah hizmetlerini göreceğiz" dedi.

Arslan, ayrıca, olumlu ve yapıcı eleştirilerine her zaman önem verdiği Şile halkına da ayrıca teşekkür etti.