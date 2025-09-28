İstanbul'da Maltepe Belediyesi’ne bağlı Cumhuriyet Dil Akademisi’nde Maltepeli çocuklara ve yetişkinlere yönelik düzenlenen yabancı dil kurslarında yeni dönem eğitimleri başladı.İSTANBUL (İGFA) - Eğitimler kapsamında 2, 3, ve 4. sınıf öğrencileriyle yetişkinler için A1-A2 İngilizce, 4. ve 5. sınıf öğrencileriyle yetişkinler için Almanca A1- A2, yetişkinler için A1 ve A2 seviyelerinde İtalyanca dersleri veriliyor.

Almanca ve İngilizce öğretmenleri eşliğinde ilk derse başlayan çocuklar ve yetişkinler yabancı dil eğitimlerinin kişisel gelişimlerine büyük faydası olacağını söylediler.

Minik öğrenciler yabancı dil eğitiminin geleceklerini şekillendirmede ve güvence altına almada büyük fayda sağlayacağını ifade ederek “Kurs sayesinde yabancı dilimizi geliştireceğiz. Bu eğitimlerin büyük faydasını göreceğimize inanıyoruz. Sosyal medya hesaplarından gördüğümüz duyuruya başvurup bugün derse başladık. Çok heyecanlıyız. Bu dersleri tüm arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Bu eğitimlerin hazırlanmasını sağlayan Maltepe Belediye Başkanımız Esin Köymen’e ve Cumhuriyet Dil Akademisi’ndeki öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.” diye konuştular.

Merkeze gelerek yabancı dil eğitimine başlayan yetişkinler ise eğitimin yaşının olmadığını vurgulayarak eğitim sonunda yabancı dil becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade ettiler.