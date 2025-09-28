Ankara'da Keçiören Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen ücretsiz sünnet hizmeti, düzenlenen renkli bir şölenle taçlandırıldı.ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın ev sahipliğinde Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi'nde (Eski Çoban Mektebi) gerçekleşen programa; meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, sünnet olan çocuklar ve aileleri katıldı.



Programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, birlik ve kardeşlik vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Bugün maneviyatı yüksek, ailemiz, vatanımız ve milletimiz açısından önemli bir günü yaşıyoruz. Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) Efendimizin sünnet-i seniyyesinin bizlere kazandırdığı güzellikleri hatırlıyoruz. Bizler yüce Türk milletiyiz. Yüceliğimizi yalnızca ismimizden değil, Resul-i Ekrem Efendimizin sancaktarlığını yapmış bir millet olmaktan alırız. Bizim üstünlüğümüz yalnızca insanlığa hizmetten gelir. Türk, Kürt, Laz, Çerkez… Hepsi bu vatan için bir bütündür. Kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur, üstünlük ancak takvadadır. Bu milletin gücü de birliği de buradan gelir. Dedelerimiz ve babalarımız bu vatan için canlarını verdi. Bugün burada gördüğümüz evlatlarımız da yarın bu ülkeyi payidar kılacak nesiller olacak; Cumhuriyet’imizi, bayrağımızı ve vatanımızı koruyacaklardır. Biz baş olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik. Ve Allah’ın izniyle de böyle devam edeceğiz. Evlatlarımızın sünnetleri hayırlı olsun.”

ÇOCUKLARA SAAT HEDİYE EDİLDİ

Başkan Özarslan, konuşmasının ardından sünnet olan çocuklara saat hediye ederek onlarla ve ailelerle yakından ilgilendi. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ile hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar, o anları ölümsüzleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Çocuklar gün boyunca düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlenirken, aileler de unutulmaz anların sevincini paylaştı. Şölende; sihirbaz gösterisi, bubble show, DJ eşliğinde çocuk konseri, palyaço ve dans performanslarının yanı sıra çeşitli yarışmalarla eğlence doruğa çıktı. Keçiören Belediyesi Konservatuvar Sanatçıları Deniz Arslanbaş, Çiğdem Erol ve Soner Ergül sahne alarak müzik ziyafeti sundu.

SÜNNET KIYAFETİ VE AYAKKABI BELEDİYE’DEN

Keçiören Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını ücretsiz olarak sünnet ettirdi. Sünnet işlemleri, Sağlık İşleri Müdürlüğü koordinasyonuyla anlaşmalı özel bir hastanede uzman hekimler tarafından modern cerrahi yöntemlerle hijyenik koşullarda gerçekleştirildi. Sünnet işlemi tamamlanan her çocuğa sünnet kıyafeti ve ayakkabı hediye edildi.