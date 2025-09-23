Maltepe Belediyesi’nce Maltepeli kadın araç sürücülerine yönelik “Temel Araç Bakımı ve Lastik Değişimi Atölyesi” düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Maltepe ilçesinde atölye çalışması kadın araç sürücülerinin karşılaşabilecekleri basit araç arızalarını kendi başlarına çözüm üretebilmeleri, arıza – bakım becerileri ve güvenli sürüş konusunda farkındalık kazanmaları amacıyla organize edildi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlaması hedeflenen eğitim, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü şantiyesinde otomobil tamir ve bakım ustalarınca verildi.

Eğitime Maltepe Belediyesi’ne bağlı Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezleri’nde hizmet alan kadınlar ve Maltepe’nin 18 mahallesinden kadınlar katıldı. Mor yeleklerini giyen ve ellerine eldivenlerini takan kadınlar pratik ve teorik eğitimi ilgiyle takip ettiler.

Eğitimin ardından ellerine krikoyu alan kadınlar lastik değiştirdiler. Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen eğitime katılan kadınları tebrik ederek katılım sertifikalarını verdi.