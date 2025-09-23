Bursa'da CHP Yenişehir İlçe Başkanlığı’nın 39. Olağan Kongresi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen seçimlerde Deniz Dörtkardeş ilçe başkanı olarak görev aldı.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’ndeki kongrede Deniz Dörtkardeş ve Erkan Erdem, örgütün birliği için, yerelde ve genelde iktidar olmak için birleşerek ortak bir listeyle seçime gitti.

Kongrenin divan başkanlığını Bursa Milletvekili Hasan Öztürk gerçekleştirdi. Kamettin Baştürk ve Ergin Çakar divanda görevlendirildi. Ayrıca CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş , Bursa milletvekilleri Orhan Sarıbal, NurhayatAltacaKayişoglu kongreye katılarak örgüte destek verdi.

İki isim, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada şu mesajı paylaşmıştı: “Kongremize ortak tek liste ile giderek, Yenişehir’de daha güçlü ve bütünleşmiş bir örgüt inşa edeceğiz. Farklı düşünceleri ve birikimleri aynı masa etrafında buluşturmak için yola çıktık. Çünkü biliyoruz ki, her üyeden katkı alan bir örgüt yalnızca seçimlerde değil, hayatın her alanında büyüyen bir güç olacaktır.”

Kongre sonucunda belirlenen Deniz Dörtkardeş başkanlığındaki yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Erkan Erdem, AdemErdönmez, Nesrin Tercanlıoğlu, Arif Çinpolat, Özge Darıcı, Ali Fuat Acar, Elanur Turhan, Cevat Demir, Dilek Yılmaz Tamtekin, Sude Yiğit, Osman Özlü, Emin Sert, Seyit Ali Sönmez, Erdal Sünetçioğlu.