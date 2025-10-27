7. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali, görkemli “Büyük Gala” konseri ile sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Ukrayna Kiev Tiyatro Operet ekibinin sahne aldığı gecede, sanatçılar performanslarıyla büyük beğeni topladı. Ekim ayı boyunca devam eden ve 4 ülkeden toplam 280 sanatçının katıldığı festival, gala gecesinde yoğun ilgiyle birlikte zirveye ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen’in de katıldığı galada, sanatçılar hem solo hem de düet performansları sergiledi. Işık ve sahne şovlarıyla dikkat çeken program, izleyicilere keyif dolu anlar yaşattı. Gecenin sonunda Başkan Köymen, festivale katkı sunan Ukrayna Kiev Tiyatro Operet ekibine ödülünü takdim etti.

Maltepe Belediyesi, “Hayat Sahnede” sloganı ile yola çıktığı 7. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali kapsamında sanatın dönüştürücü gücünü kent yaşamının merkezine taşıdı. Festival süresince hem yerli hem de uluslararası tiyatro ekipleri Maltepelilerle buluşarak sahne sanatlarının farklı yorumlarını sergiledi. Tiyatronun yalnızca bir sahne değil, aynı zamanda ortak duyguların, kültürler arası iletişimin ve toplumsal dayanışmanın bir mekanı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kadınlardan gençlere, çocuklardan dezavantajlı gruplara kadar toplumun tüm kesimlerinin sanata erişimini önceleyen festival, ücretsiz etkinliklerle halkın kültürel yaşama katılımını güçlendiriyor. Maltepe’nin kültürel kimliğini zenginleştiren tiyatro buluşmaları sayesinde ilçe, yalnızca izleyici değil, aynı zamanda sanatın üretim sürecine katkı sağlayan bir merkez haline dönüşüyor. Böylece Maltepe, sahnelerin ışığı altında hem gündelik yaşamın ritmini değiştiriyor hem de sanat aracılığıyla toplumsal birlik ve dayanışmayı güçlendiriyor.

Gala gecesi sonrası bir mesaj yayımlayan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, “7. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nin ‘Büyük Gala’ konserinde, Ukrayna Kiev Tiyatro Operet ekibini komşularımızla buluşturduk. Bu kentte kültür ve sanat bir ayrıcalık değil; herkes için kamusal bir haktır. Sanatın ve kültürel buluşmaların kenti Maltepe, halkların kardeşliğini, barışı ve evrensel dayanışmayı sahnede buluşturmaya devam edecek. Festivalimize emek veren ve katkı sunan tüm sanatçılara teşekkür ediyorum” dedi.