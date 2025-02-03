İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 22 bin 522 üniversite öğrencisine aylık 381 TL ulaşım desteği sağlayacak. Bu ay itibariyle başlayacak ödemeler, Aralık 2025’e kadar aylık periyotlarla devam edecek.İSTANBUL (İGFA)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” projesiyle, 100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL eğitim desteğini sürdürüyor.

Kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin muhtaçlık durumu değerlendirilerek nakdi destek sağlanıyor.

Bunun yanı sıra, Genç Üniversiteli Eğitim Desteği’ne başvuran ancak ilk 100 bin öğrenci arasına giremeyen 22 bin 522 öğrenciye ulaşım desteği verilecek. Genç Üniversiteli Ulaşım (mavi abonman) Desteği için ayrı bir başvuru açılmayacak; değerlendirmeler, Genç Üniversiteli başvuruları arasından yapılacak.

İLK ÖDEME ŞUBAT AYI İÇİNDE YAPILACAK

İstanbul’da ikamet eden üniversite öğrencilerinin ulaşım masraflarına destek olmak amacıyla başlatılan bu uygulama kapsamında, 2025 yılı sonuna kadar 22 bin 522 öğrenciye aylık 381 TL tutarında öğrenci abonman desteği sağlanacak. Destek gençlerin İstanbulkartlarına aylık abonman olarak yüklenecek. İlk ödemeler Şubat ayı içerisinde yapılacak.