İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çocukların sağlıklı gelişim süreçlerini desteklemek ve ailelerin çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik bilgi ve farkındalıklarını artırmak için ‘Ebeveyn Okulu’ açtı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. İBB bir yandan Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleriyle dezavantajlı çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sunarken, bir yandan da orada hizmet alan çocukların velilerine yönelik eğitimler düzenliyor.



İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 25 Ocak’ta ‘Ebeveyn Okulu’ açtı.

Çocukların sağlıklı gelişim süreçlerini desteklemek ve ailelerin çocuklarının ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik bilgi ve farkındalıklarını artırmayı amaçlayan ‘Ebeveyn Okulu’; ailelerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmalarını, problemli davranışlarla başa çıkmalarını ve çocuk hakları konusunda bilinçlenmelerini sağlıyor. Ebeveyn Okulu her cumartesi 10:00-12:00 saat aralığında gerçekleşiyor.

Ebeveyn Okulu hakkında bilgi veren İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Enif Yavuz Dipşar; İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve ebeveynlerin çocuklarıyla daha bilinçli, güvenli ve sağlıklı bir iletişim kurmalarına katkı sağlamak amacıyla ‘ebeveyn okulu’ programını hayata geçirdiklerini belirterek, "Çocuk hakları ve psikolojik danışma birimi uzmanlarımızın katkılarıyla, ebeveynlere çocuklarla sağlıklı sınırlar koyma, problemli davranışlarla baş etme, duygu regülasyonu, teknoloji kullanımı ve istismarın etkileri gibi kritik konularda altı hafta süren kapsamlı eğitimler sunuyoruz. 25 Ocak’ta başlayan bu pilot programı, Esenler Namık Kemal, Beylikdüzü Yakuplu, Pendik Çamlık, Ataşehir Kayışdağı, Ümraniye Madenler, Bahçelievler Zafer Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerinde uyguluyoruz. Dezavantajlı ailelerin eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan bu programla, ebeveynlerin çocuklarının ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik farkındalıklarını artırmayı ve çocuk hakları konusunda bilinçlenmelerini sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.