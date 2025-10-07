İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvan Haklarını Koruma günü kapsamında anlamlı bir gezi düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’neyapılan geziyeilk ve ortaokul öğrencileri katılım sağladı. Gezi sırasında öğrencilere bakımevi ve sokak hayvanlarının korunmasına yönelik bilgilendirmeler yapılırkenöğrenciler de keyifli vakit geçirerekhayvanlar hakkında bilgi sahibi oldu.

Ziyaret boyunca öğrenciler, veteriner hekimler eşliğinde sokak hayvanlarının bakımı, tedavi süreçleri ve barınaktaki yaşam koşulları hakkında bilgilendirilirken, yanlarında getirdikleri mamaları da patili dostlara hediye etti.

Hayvan sevgisini ve farkındalığı pekiştiren etkinliğin sonunda ise öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yetkililer ayrıca, hayvan sahiplendirme bölümünü görmek ve sahiplenmek isteyen vatandaşların hafta içi ve hafta sonu 14.00 ile 16.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceğinin bilgisini paylaştı.

Beylikdüzü Belediyesi yetkilileri, ilçe sınırları içerisinde yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarını sahiplendirmek için hayata geçirdiği ve 2024 yılında Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Altın Karınca Ödülleri’ne layık görülen “Yuvam Olur Musun?” adlı web sitesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlar https://yuvamolurmusun.beylikduzu.istanbul/ web sitesini ziyaret edebileceği gibi belediyenin de Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan kedi ve köpeklerin profillerin incelenebileceği hatırlatıldı.