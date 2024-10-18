Çok Sesli Gençlik Korosu’ndan Sufi Meşk Topluluğu’na, Türk Halk Müziği Topluluğu’ndan Belediye Tiyatrosuna kadar 9 farklı toplulukla hizmet veren Beylikdüzü Belediyesi, yeni yetenekleri bünyesine katıyor.İSTANBUL (İGFA) -Çok Sesli Gençlik Korosu’ndan Sufi Meşk Topluluğu’na, Türk Halk Müziği Topluluğu’ndan Belediye Tiyatrosuna kadar 9 farklı toplulukla hizmet veren Beylikdüzü Belediyesi, yeni yetenekleri bünyesine katıyor.

Beylikdüzü Belediyesi’nin bünyesinde hizmet veren sanat toplulukları sanatın farklı dallarına ilgi ve yeteneği olan yeni isimlerini arıyor. Sufi Meşk Topluluğu, Çok Sesli Çocuk Korosu, Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu, Halk Oyunları Topluluğu, Türk Halk Müziği Topluluğu, Çok Sesli Gençlik Korosu, BeylikdüzüBigBand, Beylikdüzü Gençlik ve Senfoni Orkestrası’na katılacak kişiler performansa dayalı seçmelerle belirleniyor. Şimdiye kadar; müzik türlerinin birçok farklı formunu otantik bir şekilde icra etmek üzere kurulan Sufi Meşk Topluluğu, 7-12 yaş aralığındaki çocuklardan oluşan Çok Sesli Çocuk Korosu ve ilçeye tiyatro sevgisini aşılamak için 2016 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu’nun seçmeleri yapıldı.

eylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen seçmelerin devamında ise 19 Ekim’de Halk Oyunları Topluluğu, 20 Ekim’de Türk Halk Müziği Topluluğu, 26 Ekim’de Beylikdüzü Çok Sesli Gençlik Korosu, 2 Kasım’da Beylikdüzü Gençlik ve Senfoni Orkestrası, 3 Kasım’da Beylikdüzü Big Band için yeni yetenekler belirlenecek.

Seçmeleri başarıyla geçen kişiler, alanlarında uzman isimlerden alacakları eğitimlerle kendilerini geliştirme imkanı yakalayacak.