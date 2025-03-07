İstanbul Gelişim Üniversitesi, Bakırköy Belediyesi Etüt Merkezi’nde üniversite hazırlık kursuna giden öğrencilere seminer düzenledi. Düzenlenen seminerde, “sınav kaygısıyla baş edebilme yöntemleri” ve “mesleki tercih” konuları ele alınarak gençlere önemli bilgiler verildi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi’nin İstanbul Gelişim Üniversitesi ile yaptığı iş birliği ile öğrenciler üniversite yolunda daha sağlam adımlar atıyor.

Belediyenin Etüt Merkezi’nde YKS’ye (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) hazırlanan gençler için bir adım daha atıldı. Üniversite ile gerçekleştirilen ortak çalışma kapsamında, gençler hayatlarındaki en önemli süreçlerden olan üniversite sınavı ve meslek seçimi hakkında bilinçlendirildi.

Gelişim Üniversitesi’nden gelen öğretim üyeleri, Bakırköy Belediyesi Etüt Merkezi’nde “sınav kaygısı ile baş edebilme yöntemleri” ve “mesleki tercih” konularında bir seminer gerçekleştirdi.

Düzenlenen seminerin ardından öğrencilere; “sınav kaygısı”, “Holland mesleki tercih” ve öğrencilerin kendi seçtikleri bir konudan oluşan toplam üç test yapıldı. Sınavların da beraber değerlendirildiği programa katılan öğrenciler, gelecekleri için oldukça faydalı bir çalışma yaptıklarını belirtti.