Eğitim konusunda gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekleyen Bakırköy Belediyesi, ilçeye yeni bir etüt merkezi kazandırıyor. Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde açılacak etüt merkezi, İngilizceden fotoğrafçılığa, kemandan seramiğe kadar vatandaşları birçok kurs ile buluşturacak. Gençlerin geleceğinin düşünüldüğü bu merkezde, LGS ve YKS’ye hazırlık kursları da verilecek.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, eğitim alanında verdiği desteği her geçen gün artırıyor. Bünyesindeki Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde bulunan binayı eğitim için değerlendiren Bakırköy Belediyesi, ilçeye yeni bir etüt merkezi kazandırıyor. 10 derslikten ve 1 kütüphaneden oluşan merkezde vatandaşlara Resim, Keman, Bağlama, Gitar, Fotoğrafçılık, Hat Minyatür, Seramik ve Cam Atölyesi kursları verilecek. Nitelikli eğitimi odağa alan çalışmalar kapsamında, deneyimli öğretmenler İngilizce, Matematik Türkçe ve Fen Bilimleri eğitimlerinin yanı sıra Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursları ile gençleri geleceğe hazırlayacak.