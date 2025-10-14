Sağlık hizmetlerini genişletmeye devam eden Bakırköy Belediyesi, Tıp Merkezi’nde bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğinde ücretsiz smear testi hizmeti başlattı. Uygulama ile, kadın sağlığına yönelik erken teşhis ve önleyici sağlık çalışmaları destekleniyorİSTANBUL (İGFA) - Kadın sağlığı için gerçekleştirdiği çalışmaları artıran Bakırköy Belediyesi, bünyesindeki tıp merkezinde ücretsiz smear testi hizmeti sunmaya başladı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde verilen hizmet kapsamında, rahim ağzı kanseri konusunda sağlıklı bireyler dahil toplumdaki risk gruplarına ücretsiz tarama testi uygulanıyor.

Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezinde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanları, ilk Pap smear testinin 21 yaşında yapılmaya başlanarak 65 yaşa kadar 2-3 yılda bir tekrarlanmasını, 5 yılda bir ise HPV testi yapılmasını önererek bu konuda vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Merkezde gerçekleştirilen hormon, gebelik, FSH, LH, E2, Prolaktin, Beta-HCG, Smear ve HPV testleri ile kadın sağlığına yönelik tetkik, erken tanı ve koruyucu sağlık girişimlerine teşvik sağlanıyor.

Hafta içi her gün 09.00 – 16.00 saatleri arasında hizmet veren Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinden smear testi randevusu almak isteyen vatandaşlar, 0212 414 97 77 numaralı çağrı merkezinden 8100’ı tuşlayarak iletişim kurabilir.