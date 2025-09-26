İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun göreve gelmesinin ardından ilçe genelinde başlatılan toplu temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy genelindeki toplu temizlik çalışmaları artırıldı. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun temiz bir Bakırköy için başlattığı seferberlik çalışması kapsamında sabahın erken saatlerinde Yenimahalle’ye giren 40 kişilik Temizlik İşleri Müdürlüğü ekibi; 3 yıkama aracı, 3 süpürge makinesi, 2 damperli araç ve 1 konteyner dezenfekte aracı ile aralıksız çalışıyor.

15 mahallede periyodik olarak devam eden toplu temizlik programı ile; parklar, kaldırımlar, okul çevreleri, ibadethaneler, konteyner noktaları ve ortak kullanım alanlarında detaylı temizlik, yıkama ve dezenfekte işlemleri uygulanıyor.