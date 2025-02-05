İstanbul Bakırköy Belediyesi Spor Kulübü tenis öğrencileri, Türkiye Tenis Federasyonu’nun düzenlediği Kış Kupası Türkiye Serisi’nde derece elde etti.İSTANBUL (İGFA) - Turnuva kapsamında 10 yaş kategorisinde Kerem Sezer ve Zeynep Alya Kandemir, 14 taş kategorisinde ise Ada Gençdal final oynayarak turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Bakırköy Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteği sürdürüyor. Belediyenin Spor Kulübünde tenis eğitimi alan çocuklar, başarı dolu bir yol yürüyor.

Türkiye Tenis Federasyonu’nun düzenlediği Kış Kupası Türkiye Serisi’ne katılan tenisçi çocuklar, Bakırköy’e derece ile döndü. Turnuva kapsamında; 10 yaş kategorisinde finale kalan Kerem Sezer ve Zeynep Alya Kandemir, 14 yaş kategorisinde final oynayan Ada Gençdalikincilik elde ederek gurur yaşattı.