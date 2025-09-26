İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, “Sera Gazı Azaltım ve Uyum Çalıştayı” düzenledi. İki oturumdan oluşan çalıştayda, Bakırköy’de emisyon azaltımına yönelik öncelikli alanlar ve çözüm önerileri ile iklim değişikliğine uyum kapsamındaki riskler, kırılganlıklar ve çözüm önerileri tartışıldı.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, sürdürülebilir bir çevre için önemli bir adım daha attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSTAÇ A.Ş. işbirliğiyle Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı kapsamında “Sera Gazı Azaltım ve Uyum Çalıştayı” düzenledi.

Belediyenin toplantı salonunda düzenlenen çalıştaya; Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun yanı sıra İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü Fatih Uğur, akademisyenler, meclis üyeleri, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı. Beş ayrı masada yürütülen iki oturumda; Bakırköy’de emisyon azaltımına yönelik öncelikli alanlar ve çözüm önerileri ile iklim değişikliğine uyum kapsamındaki riskler, kırılganlıklar ve çözüm önerileri tartışıldı. Çalıştaydan elde edilen çıktıların ilerleyen süreçte belediyenin ilçe genelindeki sürdürülebilir çevre çalışmalarına yol haritası olması hedefleniyor.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KALKINMA MESELESİ”

Çalıştayda konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “İçinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük sınavlarından biri iklim krizidir. Küresel ölçekte yaşanan sıcaklık artışları, seller, kuraklıklar ve yangınlar bize çok net bir gerçeği hatırlatıyor: Doğaya karşı değil, doğayla uyum içinde yaşamayı öğrenmek zorundayız. Bu süreçte yerel yönetimlere, kamu kurumlarına, akademiye, özel sektöre ve en önemlisi bireylere çok büyük sorumluluklar düşüyor. Bizler, iklim değişikliğini yalnızca bir çevre sorunu olarak değil; sosyal, ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla bir kalkınma meselesi olarak ele alıyoruz. Bu nedenle Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı ile hem sera gazı emisyonlarını azaltmayı hem de iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

İlçedeki emisyon verilerini ve yapılan çalışmaları detaylandıran Başkan Ovalıoğlu, çalıştayın azaltım ve uyum noktasında hedeflere ulaşma yolunda önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.