İstanbul'un Bakırköy ilçesinde kadınlara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekleyen Bakırköy Belediyesi, “Kadın Emeği” stantları açıyor.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, kadınların maddi ve manevi anlamda güçlü kalabilmesi için gerçekleştirdiği çalışmaları artırıyor.

Cumhuriyet Meydanı’nda kurulacak stantlarda el emeği göz nuru ürünlerini görücüye çıkaracak kadınlar, ev ekonomilerine katkıda da bulunmuş olacak.

Belediyenin Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma ile kadınların emekleri sergi ile taçlanacak.

Cumhuriyet Meydanı’nda kurulacak stantlar ile el emeği göz nuru ürünlerini sergileme fırsatı bulacak olan çok sayıda Bakırköylü kadın, satış yaparak ev ekonomisine de katkıda bulunacak. 20 Aralık 2024 tarihinde açılacak olan sergi, 20 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek.