İstanbul Bakırköy Belediyesi, Dünya Alzheimer Günü kapsamında "Alzheimer ile Yaşamak" konulu bir söyleşi düzenledi. Ataköy Emekliler Evi'nde gerçekleştirilen söyleşiye Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu da katıldı.

Söyleşide, Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi ailesine yeni katılan Nöroloji Uzmanı Dr. Aylin Kılıç Alzheimer hastalığı hakkında bilgiler verdi. Kendi de bir beyin cerrahı olan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, söyleşiye katılarak vatandaşlarla konuştu. Programda, vatandaşlar akıllarındaki soruları sorma imkanı da buldu.

“AYDA BİR SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Söyleşide konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Ataköy'de Emekliler Evimizde hep beraber ayda bir söyleşi yapmaya karar vermiştik. Bugün yanımızda çok değerli bir hocamız var. Sayın Aylin Hanım, bizim büyük Bakırköy ailemize katıldı. Bugün Dünya Alzheimer Günü hakkında değerli bir söyleşi gerçekleştirecek. Ataköy Emekliler Evimizde merkezimizden değerli hocalarımı konuk ettiğimiz, zaman zaman da daha farklı sosyal konularda misafir edeceğimiz önemli isimlerle ayda bir söyleşi gerçekleştireceğiz” dedi.

“EN İYİ GÖZLEMİ YAKINLARIMIZ YAPIYOR”

Alzheimer hakkında bilinçlendirici bir söyleşi gerçekleştiren Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi Nöroloji Uzmanı Dr. Aylin Kılıç, “Alzheimer bir demans türüdür. Türkçe unutkanlık, bunama demektir. Bunamanın genel bir terimini kullanıyoruz. Alzheimer’in hem konusu hem tanısı oldukça karışıktır. O yüzden terim olarak yine Alzheimer tipi demans diyoruz. 65 yaş üstü her 100 vatandaştan 5'inde Alzheimer riski mevcuttur. Bu oldukça yüksek bir rakam. İki hastadan birinde Alzheimer gelişme riski maalesef çok arttı. Bakırköy’de bir devlet hastanesinde çalışan bir doktora gün içinde unutkanlıkla başvuran hasta sayısı oldukça yüksek. Aslında en iyi gözlemi yakınlarımız yapıyor. Hastalar genelde ben sağlıklıyım, unutkan değilim diyor. Kişinin güncel bilgi alanlarında kayıplar var mı gözlemlemek lazım. Hastalık ilerledikçe hasta eskileri de unutmaya başlıyor ve o zaman ne yazık ki geç oluyor” şeklinde konuştu.