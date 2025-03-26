Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 28 Mart 2025 Cuma günü yapılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin Mart ayının son iş günü olan 28 Mart 2025 Cuma günü yapılacağını duyurdu.



Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarım çalışma ödeneği ve ücret garanti fonu ödemelerinin de aynı tarihte yapılacağı belirtirken, ödemelerin sistemde IBAN bilgisi bulunan vatandaşların banka hesaplarına, IBAN bilgisi olmayanların ise PTT aracılığıyla hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Sosyal devlet anlayışıyla sunulan tüm hizmetlerde vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerini belirten Bakan Işıkhan, "Vatandaşımız Yanındayız!” dedi.