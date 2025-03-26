Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Halk Eğitimi Merkezleri, 3 bin 328 ücretsiz programla bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine imkan tanıyor. "Üçüz Dönüşüm" yaklaşımı kapsamında yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüm alanlarında sunulan kurslarla, bireylere yeni meslek dallarında sertifikalı beceriler kazandırılıyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye'de yaygın eğitimin temel taşı olarak tüm vatandaşlara hitap eden halk eğitimi merkezleri, hayat boyu öğrenme anlayışıyla mesleki, toplumsal ve kültürel alanlarda 3 bin 328 kurs programıyla ücretsiz eğitim fırsatları sunuyor. Son yıllarda ise halk eğitimi merkezleri, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda "Üçüz Dönüşüm" yaklaşımına katkı sunan projelere odaklanarak bireylerin değişen dünyaya ayak uydurmasını sağlıyor.

"YEŞİL, DİJİTAL VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM" EĞİTİMLERİ

Halk eğitimi merkezlerinde "yeşil dönüşüm" kapsamında, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir tarım ve atık yönetimi gibi alanlarda eğitimler sunularak bireylerin çevresel farkındalığının artırılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra dijital dönüşüm çerçevesinde dijital okuryazarlık, yapay zekâ, veri analitiği ve e-ticaret gibi alanlarda verilen eğitimler, bireylerin iş gücü piyasasına daha iyi uyum sağlamasına yardımcı oluyor.

Toplumsal dönüşüm boyutunda ise kadınlar, gençler ve dezavantajlı gruplara yönelik mesleki eğitim programları sunularak bireylerin yeni toplumsal yapıya uyum sağlamaları destekleniyor. Bu sayede sosyal uyum ve istihdama erişimleri artırılıyor.

Halk eğitimi merkezlerinin AR-GE kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan projelerle özellikle gençler, kadınlar ve dezavantajlı bireyler, dijital ve mesleki gelişim fırsatlarıyla iş gücüne kazandırılıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen bu projeler, bireylerin yenilikçi sektörlere entegrasyonunu kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Çalışma verileri, mesleki eğitim ve sertifikaların yenilenebilir enerji sektöründe bireylerin istihdam edilebilirliğini artırdığını, iş olanaklarına erişimlerini kolaylaştırdığını ve kendi iş yerlerini kurmalarına imkân sağladığını ortaya koyuyor.

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE DESTEK: "DİJİTAL BENİM İŞİM" PROGRAMI

Kadınların dijital pazarlama ve okuryazarlık becerilerini geliştirmeyi amaçlayan "Dijital Benim İşim" programı kapsamında, 2020'den bu yana 40 bin kadına eğitim verildi. Bu eğitimler sayesinde, kadınların önemli bir kısmı kendi işlerini kurarak ekonomik bağımsızlık kazanıyor. Bununla birlikte yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla yürütülen "Halk Eğitimi Merkezlerinin Renovasyonu" projesi kapsamında ise 54 yeni atölye açılarak aşçılık, tekstil, kuyumculuk ve bilişim teknolojileri gibi alanlarda mesleki eğitim altyapısı modernize edildi. Bu girişimle, daha fazla birey halk eğitimi merkezlerine ulaşırken yerel ekonomilere de katkı sunuldu.



Halk eğitimi merkezleri, değişen toplumsal yapıya uyum sağlayarak bireylerin çağın gerektirdiği yeni becerileri kazanmasına destek olurken dezavantajlı grupları da kapsayıcı projelerle güçlendiriyor. Yeni meslek alanlarında nitelikli iş gücüne geçişi teşvik eden bu süreç, beceri kazanımı ve yeniden beceri edinimi yoluyla sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve üçüz dönüşüm yaklaşımına önemli katkılar sunuyor.