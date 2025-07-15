Salihli’de faaliyet gösteren Agrobest Tarım İlaçları, Norm Salihli Vida ve Cıvata, Norm Somun Sanayi, Rella Gıda, Uysal Makina ve Özlem Tarım Ürünleri, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan “En Büyük İkinci 500 Firma” listesine girerek başarılarını tescil ettirdi. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Sanayi Odası’nın geçtiğimiz aylarda açıklanan En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu’ndan sonra şimdi de ikinci 500’e giren firmalar duyuruldu. Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’na merkez kayıtlı olup, Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Norm Salihli Vida ve Cıvata A.Ş., ikinci 500 sıralamasında 31. sırada yer alarak büyük bir başarı gösterdi.

Salihli OSB’de faaliyet gösteren süt ürünleri imalatçısı Rella Gıda A.Ş. listeye 218. sıradan dahil olurken, Salihli’nin köklü firmalarından Özlem Tarım Ürünleri A.Ş. ise 264. sırada yer aldı.

Salihli’de fabrikaları bulunan fakat merkezleri Ege Bölgesi Sanayi Odası’na kayıtlı olan diğer 3 firma ve sıralamadıki yerleri şöyle oldu: Agrobest Grup Tarım İlaçları A.Ş. 9., Norm Somun Sanayi A.Ş. 119. ve Uysal Makina A.Ş. 259.

Sanayi kuruluşlarının 2024 yılı performanslarını gösteren listede Norm Holding’den 3 firma yer almış oldu.

İSO tarafından açıklanan ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında Salihli’de faaliyet gösteren 6 firmanın yer almasının gurur verici olduğunu belirten Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, ilçenin sanayi alanındaki performansının giderek arttığına dikkat çekti. Yüksel, şu değerlendirmeyi yaptı:

“2024 performansları dikkate alınarak yapılan sıralamada ikinci en büyükler arasında Salihli TSO üyesi firma sayısı 3, Salihli’de faaliyet gösterip Ege Bölgesi Sanayi Odası’na kayıtlı olan 3 şube ile birlikte ilçemizden listede 6 firma yer aldı. Biz en az 5 firma olarak hesaplıyorduk, ama 6 firma bize de sürpriz oldu.

Ekonomi alanında yaşanan pek çok sorun arasında başarılı performans gösteren üyelerimizin olması oldukça sevindirici. Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nin bu başarıda önemli bir payı var. Listede yer alan 6 firmamızdan 5’i OSB’de faaliyet gösteriyor.”

Geçtiğimiz Haziran ayı sonunda açıklanan Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasında ise Salihli temsilcileri olarak Vergo Enerji, Lider Petfood, Ofis Yem ve Sanko Enerji bulunuyordu.