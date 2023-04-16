Ak Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuşla birlikte,Milliyetçi hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu,Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin Bağcılar Belediyesinin katkılarıyla düzenlediği iftar programına katıldı.

Bağcılar Belediyesi Abdullah Özdemir ve Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş İftar programına katılan Genel Başkan yardımcısı İsmail Faruk Aksu ve Numan Kurtulmuşa ,Genel Başkan Durmuş Katılımlarından dolayı plaket takdiminde bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu iftar programında Hemşerilerimize hitaben yaptığı konuşmada:

Muhterem Bayburtlu hemşerilerim,Bu gün burada sizlerle olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum.

Bildiğiniz gibi 14 Mayısta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi var.Türkiye tarihi bir dönüm noktasına yaklaşmış durumda.

6 şubatta 11 ilimizi kapsayan Deprem felaketinden dolayı, bu seçimlere hüzünlü bir ortamda gidiyoruz.Acımız büyük ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor,hepimizin yüreğini dağladı.Buradan hayatını kaybeden kardeşlerime Allahtan rahmet diliyorum.Yıkılanlar yapılacak eksikler en kısa sürede tamamlanacaktır.Türkiye kutlu yolcuğuna devam edecektir.

Yaparsa Cumhur ittifakı yapar.

Aziz Milletimiz bu önümüzdeki seçimde kritik bir süreçte inşallah,Türkiye hasmı olan çevrelere değil,onların karşısında Türkiye’yi karşılıksız seven Milliyetçi hareket Partisine ve Cumhur ittifakına desteğini verecek Türkiye yükselişine devam edecek.

Ben bu vesileyle Bayburtlu hemşerilerimle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti belirterek hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum.