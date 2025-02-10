TÜİK'in açıkladığı 2024 yılının son ayına ilişkin İşgücü İstatistikleri'ne göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşirken, istihdam oranı yüzde 49,5 oldu.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Aralık 2024'e ilişkin İşgücü İstatistikleri'ni yayımladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi azalarak 3 milyon 26 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9 iken kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,5 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 54 bin kişi azalarak 32 milyon 718 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 49,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 54,1 olarak gerçekleşirken, genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 16,3 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,9 saat olarak kayıtlara giren istatistiklerde istihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 42,9 saat olarak gerçekleştiği belirlendi.

Bu arada mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 28,2 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 28,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.