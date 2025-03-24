Türkiye'deki işverenler önümüzdeki çeyrek için 20 puanlık Net İstihdam Görünümü (NEO) ile aktif işe alım beklentisini taşırken küresel çapta Türkiye, istihdam beklentileri açısından sıralamada üst yarıda yer aldı. Türkiye'deki işverenler önümüzdeki çeyrek için aktif iş piyasası bekliyorİSTANBUL (İGFA) - ManpowerGroup'un İstihdama Genel Bakış Araştırması'nın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin işe alım beklentilerini ölçmek için 41 ülkede 39 bin 449 işverenle İstihdama Genel Bakış araştırmasını gerçekleştirdi.

Araştırma politika, ticaret, uluslararası iş birliği ve regülasyonlarda önemli değişikliklerin ufukta göründüğü ve küresel belirsizliğin yüksek seyrettiği bir dönemde gerçekleştirildi.

ABD, büyük ticaret ortaklarına yönelik ek gümrük tarifeleri uygularken ülkelerin birbirlerine daha fazla karşılık verme ihtimalleri de yükseldi. Birçok ülke, kendine yeterliliklerini artırmaya odaklanan içe dönük politikalara yönelerek önceliklerini değiştirdi. Yapay zekânın hızla gelişmesiyle birlikte, regülasyonlar ve rekabetçilik arasındaki denge üzerine tartışmalar yoğunlaştı. Şirketler, belirsizlik karşısında farklı tepkiler verdi. Kimileri, bu değişimlerin büyümeyi teşvik edeceğine inanırken diğerleri daha temkinli yaklaşıyor veya değişime ayak uydurma baskısı hissediyor.

Bu ortamda, küresel istihdam görünümü istikrarlı kaldı ve mevsimsellikten arındırılmış Net İstihdam Görünümü (NEO) üst üste üçüncü çeyrekte 25 seviyesinde sabit kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise 3 puan arttı. Bu veriler, işverenlerin önümüzdeki çeyrekte alım seviyelerini koruduğunu ve küresel iş gücü piyasasının dayanıklılığını sürdürdüğünü gösterdi.

İŞVERENLERİN ÖNÜMÜZDEKİ ÇEYREK ÖN GÖRÜSÜ

Öte yandan önümüzdeki çeyrek için Türkiye'deki şirketler 20 puanlık Net İstihdam Görünümü (NEO) ile aktif işe alım beklentileri taşıyor.

Türkiye'deki istihdam görünümü, geçen çeyreğe göre 5 puan ve 2024'ün ikinci çeyreğine kıyasla 8 puan güçlendi. Küresel çapta Türkiye, istihdam beklentileri açısından bu verilerle sıralamada üst yarıda yer aldı. İstihdam beklentilerindeki artışı da dikkat çeken Türkiye, küresel ortalama artışının 5 puan üzerinde bir yükseliş kaydederek işverenlerin işe alım beklentilerinde çeyrek bazda en fazla artışı gösteren ülke oldu.

Sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulunan ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, “Sıkı para politikaları enflasyonu düşürmeyi başarsa da bu durum ekonomik büyümenin yavaşlamasına neden oldu. Ancak son dönemde bazı olumlu gelişmeler var. Merkez bankası faiz oranlarını düşürerek yabancı yatırımları teşvik ediyor ve Türkiye'de istihdam görünümü iyileşmeye devam ediyor.” dedi.

EN GÜÇLÜ VE EN ZAYIF SEKTÖRLER

Türkiye'nin en rekabetçi sektörü, 30 puanlık istihdam görünümüyle taşımacılık, lojistik ve otomotiv sektörü oldu.

Sektör, geçen çeyreğe göre 4 puan, 2024'ün ikinci çeyreğine kıyasla 24 puanlık bir artış gösterdi. Küresel sıralamada Türkiye, bu sektörde onuncu sırada yer alırken sektörün küresel ortalamasının 7 puan üzerine çıktı.

Geçen çeyreğe kıyasla en büyük büyümeyi kaydeden sektör ise endüstriyel ürünler ve malzemeler sektörü oldu.