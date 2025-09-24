Edirne'de İpsala İlçe Tarım Müdürü iken Keşan’a atanan Olcay Karbuz’a, Kaymakam Ömer Sevgili tarafından başarılı çalışmaları nedeniyle Başarı Belgesi takdim edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala İlçe Tarım Müdürlüğü görevinden Keşan İlçe Tarım Müdürlüğüne atanan Olcay Karbuz’a, başarılı hizmetleri nedeniyle ödül verildi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Karbuz’a Başarı Belgesi takdimi sırasında, “İpsala’mızda çeltik sulaması konusunda gösterdiği başarılı çalışmalardan ve Keşan İlçesine Müdür olarak atanmasından dolayı Tarım Müdürümüz Olcay Karbuz’u başarı belgesiyle ödüllendirdik. Yeni görev yerinde başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Karbuz, Keşan’daki yeni görevine başarı belgesi ve iyi dileklerle uğurlandı.