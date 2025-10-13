ESET, iOS'taki UNLocation Notification Trigger özelliğinin kullanıcılar arasında yanlış izlenim oluşturabileceğini belirtti. Bu özelliğin konum bildirimleri dolayısıyla gizlilik endişesi oluşturabileceğinden kullanıcıların bildirim ve konum ayarlarını kontrol etmeleri önerildi.İSTANBUL (İGFA) - Siber güvenlik şirketi ESET, araç çağırma uygulaması Uber örneği üzerinden iOS işletim sisteminde yer alan UNLocation Notification Trigger özelliğinin kullanıcılar arasında yanlış bir izlenim oluşturabileceğini paylaştı.

Bu özellik sayesinde uygulamalar, kullanıcı havaalanı gibi bir bölgeye girdiğinde bildirim gönderebiliyor. Bu durum, uygulamanın kullanıcıyı arka planda izlediği izlenimini oluşturabiliyor.

ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kullancıılar, uygulamaların kendilerini sürekli takip ettiğini düşünebilir. Ancak bu bildirimler, cihazın belirli bir bölgeye girdiğini algılayan sistemler tarafından tetikleniyor. Bu durum, gizlilik ayarlarının ihlal edildiği anlamına gelmiyor ancak kullanıcı deneyimi açısından daha şeffaf bir yaklaşım benimsenebilir. Konum tabanlı bildirimlerin kullanıcıya hizmet eden işlevlerle sınırlı kalması önemli. Reklam amaçlı kullanımlar, kullanıcı gizliliği açısından rahatsız edici olabilir" dedi.

Söz konusu özellik aile güvenliği, akıllı ev sistemleri veya iş güvenliği uygulamaları gibi amaçlarla kullanılabildiği ifade edilen açıklamada, "Bir aile güvenliği uygulaması, çocuğun belirlenen güvenli bölgelere girip çıkışını bildirebilir veya bir akıllı ev sistemi, kullanıcı eve yaklaştığında ışıkları açabilir. Ancak bazı şirketlerin bu özelliği reklam amaçlı kullanması, kullanıcıların gizlilik algısını zedeleyebiliyor" ifadelerine yer verildi.

ESET, kullanıcıların bu tür durumlarda ‘Arka Plan Uygulama Yenileme’ ayarlarını da kontrol etmelerini, gereksiz uygulamalara bu izni vermemelerini önerdi.