DEM Parti heyeti, İmralı'ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında İstanbul'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, İmralı'nın çağrısı okudu. Partinin sosyal medya hesabından İmralı'daki görüşmenin fotoğrafı da paylaşıldı.ANKARA (İGFA) - 7 kişilik İmralı heyeti, İmralı’da tutuklu bulunan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’la görüştü.
Açıklama öncesinde terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’la yapılan görüşmeden fotoğraf DEM Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Fotoğrafta terör örgütü lideri Öcalan'ın yanı sıra İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da yer aldı.
Heyet, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısınde İmralı'nın çağrısı okundu.
Çağrıda, "Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kendini feshetmeli" denildi.