İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi, 17 Ağustos Gölcük Depremi’ni anmak ve halkı bilinçlendirmek için ‘Deprem Farkındalık’ Sergisi ve Standı açtı.BURSA (İGFA) - İMO Bursa Şubesi, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nin 26’ncı yıl dönümü nedeniyle Korupark AVM’de ‘Deprem Farkındalık’ Sergisi ve Standı açtı.

Deprem gerçeğini hatırlatan fotoğrafların sergilendiği etkinlikte genç inşaat mühendisleri halkı bilinçlendirmek için broşür dağıttı.

Stantlara gelerek güvenli yapılar hakkında bilgi almak isteyenlerin sorularını yanıtlayan inşaat mühendisleri farkındalığı arttırmaya çalıştı.

İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem, “Amacımız vatandaşımıza depremin değil güvensiz yapıların yıkıcı olduğunu göstermek. Doğru mühendislik, doğru uygulama ve doğru denetim ile bunları sağlayabiliriz. Vatandaşımızı bu konuda bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak istiyoruz. İnşaat mühendisliği mesleğinin önemini kıymetini anlatarak halkımıza, Farkında ol, İnşaat Mühendisi ile deprem öncesi tanış ve hazırlıklı ol!” diyoruz” dedi.