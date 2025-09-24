İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli Üsteğmen Bircan Erkan’ı tebrik etti. Erkan, ilk pilotluk görevinde Kocaeli Kandıra’da karaya oturan “RAPID” gemisinden 7 denizciyi kurtardı.ANKARA (İGFA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda Türkiye’nin ilk kadın helikopter pilotlarından biri olan Üsteğmen Bircan Erkan, geçen hafta gerçekleştirdiği kurtarma operasyonunda büyük bir başarı sergiledi.

Kocaeli’nin Kandıra açıklarında karaya oturan “RAPID” adlı gemide mahsur kalan 7 denizciyi, helikopterle başarıyla kurtaran Erkan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yürekten tebrik edildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1970809861962191235

Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, “Kadın Helikopter Pilotumuz Ütğm. Bircan Erkan Gurur Kaynağımız Sahil Güvenlik Ütğm. Bircan Erkan, geçen hafta 1. pilot olarak görev aldığı ilk kurtarma operasyonunda Kocaeli Kandıra’da karaya oturan ‘RAPID’ adlı gemiden 7 denizciyi başarıyla kurtardı. Kahraman pilotumuzu yürekten tebrik ediyorum” diyerek Erkan’ın cesaretini ve profesyonelliğini övdü.