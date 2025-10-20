Bursa Yıldırım Fatih Sultan Mehmed Ortaokulu öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa'da ortaokul 7. sınıf Sosyal Bilgiler müfredatında yer alan “İletişim ve Medya Okuryazarlığı” ünitesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı tarafından gerçekleştirilen bir sunumşa öğrencilerle birlikte etkileşimli bir ortamda işlendi.

Müdür Gölbaşı, sunumunda medya okuryazarlığı ana başlığı altındadezenformasyonla mücadele, yapay zekâ, sosyal medya ve sosyal medyanın doğru kullanımı konularına değindi.

Sunumun amacının, öğrencilerde dijital farkındalığı artırmak, doğru bilgiye ulaşma yollarını öğretmek, internet ve sosyal medyayı bilinçli kullanma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirten Gölbaşı, “İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyona karşı farkındalık ve bilincin gelişmesi için yediden yetmişe toplumun tüm bireylerine ulaşmayı hedefliyoruz. Daha önce lise ve üniversite öğrencileri, genç gazeteci adayları, kamu çalışanları ve kent konseyi gençlik meclisi gibi farklı platformlarda ‘Dezenformasyonla Mücadele Bağlamında Dijital Medya Okuryazarlığı’ eğitimleri ve seminerleri düzenledik. Bugün de ortaokul öğrencilerimizle bu konuları paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sunumun son bölümünde CİMER hakkında öğrencilerle bilgi paylaşan Gölbaşı,bu kapsamda yürütülen iş ve işlemlere değindi.

Konuşmasında CİMER’in kamu politikalarına yön verdiğine işaret eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, “Vatandaşların taleplerini, önerilerini ve şikâyetlerini doğrudan alarak toplumun nabzını tutan önemli bir iletişim platformu olarak CİMER, kamu yönetimine yalnızca geri bildirim sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sosyolojik bir veri kaynağı olarak toplumsal eğilimleri, ihtiyaçları ve beklentileri analiz etme imkânı da sunuyor.” dedi.

Gölbaşı ayrıca, okullar ve eğitim kurumlarıyla iş birliklerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini vurguladı.

Fatih Sultan Mehmed Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Lokman Aydın, eğitim-öğretim dönemi içerisinde ünite konularına göre kurum ziyaretleri gerçekleştirdiklerini, İletişim ve Medya Okuryazarlığı konulu ilk ünite kapsamında İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret ettiklerini; bu vesileyle gerçekleştirilen sunum ve paylaşımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayrıca İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğünde kamu faaliyetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinin yanı sıra eğitim odaklı farkındalık çalışmalarına mesai harcandığına tanıklık etmekten bir öğretmen olarakgurur duyduğunu belirtti.

Program; öğrencilerden gelen soruların cevaplanmasının ardından tüm katılımcılara Dezenformasyonla Mücadele El Kitapçığı ile 50 Soruda CİMER kitapçığının hediye edilmesi,öğrencilerin yazılarından oluşan Çınaraltı Hikâyeleri adlı kitabın takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.