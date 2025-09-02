Kadın Futbolcular Derneği tarafından düzenlenen II. Kristal Ayaklar Ödül Töreni, Cer Modern’de yapıldı. Bakanlar, sporcular ve davetlilerin katıldığı gecede, kadın futbolunun gelişimine katkıda bulunanlar ödüllendirildi. Emel Uslu Atik ve City Otel Ankara’ya özel ödüller verildi.Ali Fikret ER / ANKARA (İGFA) - Kadın futbolunun teşvik edilmesi ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen II. Kristal Ayaklar Ödül Töreni, Ankara’daki Cer Modern’de gerçekleştirildi.

Kadın Futbolcular Derneği’nin organize ettiği, Hande Fırat’ın sunduğu törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dernek Başkanı Dilek Kavasoğlu, valiler, belediye başkanları, sporcular ve davetliler katıldı.

Hande Fırat, “Yılın Futbol Gönüllüsü Ödülü”nü aldı.

KADIN FUTBOLUNA DESTEK ÖDÜLLERİ

Törende, kadın futboluna destek veren kurumlar ödüllendirildi. Emel Uslu Atik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Vakfı (EUAVAKFI) ve City Otel Ankara, en büyük destekçiler olarak öne çıktı.

Ödülünü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan alan Emel Uslu Atik, “Kadın gülerse dünya güler. Gençlerimizi ve kızlarımızı kucaklayalım, onlara destek olalım” dedi. Atik, EUAVAKFI ile yıllardır kadınlara ve çocuklara eğitim yoluyla destek verdiğini, STK çalışmalarıyla projelere devam edeceğini vurguladı.

Bakan Göktaş, törende yaptığı konuşmada, “Kadınların spordan sanata, bilimden siyasete her alandaki başarıları, milletimizin aydınlık geleceğine uzanan adımlardır. Kadınlar sadece futbol oynamıyor, yol açıyor ve değiştiriyor” diyerek, kadın futbolunu destekleyenlere teşekkür etti.